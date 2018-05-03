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Хэтчбеку BMW 6 серии предложен новый базовый двигатель
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Хэтчбеку BMW 6 серии предложен новый базовый двигатель 

Motor.ru 20 минут назад
Фото: Motor.ru
Компания BMW анонсировала расширение гаммы двигателей хэтчбека 6 Series Gran Turismo и представила новый начальный агрегат — дизельную «четверку» мощностью 190 лошадиных сил и 400 Нм крутящего момента. В Европе продажи машин с индексом 620d начнутся в июле.
Двухлитровый агрегат укомплектован системой непосредственного впрыска топлива Common Rail и турбонагнетателем с изменяемой геометрией. Максимальный момент доступен в диапазоне 1750-2500 оборотов в минуту. Заявленный расход топлива в комбинированном режиме — 4,8-4,9 литра на 100 километров.
С места до 100 километров в час BMW 620d, укомплектованный восьмидиапазонным «автоматом», способен разгоняться за 7,9 секунды.
Для машин с начальным мотором будут доступны все варианты оснащения старших модификаций. В том числе пневмоопоры по кругу, подруливающие задние колеса Integral Active Steering и активные стабилизаторы поперечной устойчивости.
На российском рынке BMW 6 Series Gran Turismo доступен по цене от 3 560 000 рублей за модификацию с двухлитровой бензиновой «турбочетверкой» мощностью 249 сил (400 Нм). Помимо этого, хэтчбек предложен с бензиновой рядной «шестеркой» мощностью 340 сил, а также 249— и 320-сильными дизелями.
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