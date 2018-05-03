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Лифтбек BMW 6-й Серии GT получил в Европе новый базовый двигатель
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Лифтбек BMW 6-й Серии GT получил в Европе новый базовый двигатель 

За рулем Кубань 1 час назад
Фото: За рулем Кубань
Это четырёхцилиндровый дизельный агрегат, который получила новая версия начального уровня BMW 620d GT.
Новая версия, котрая появится в продаже в июле 2018 года, оснащается двухлитровым дизельным мотором с турбонаддувом, мощность которого составляет 190 л.с. Максимальный крутящий момент в 400 Нм доступен от 1750 до 2500 об/мин, при этом максимальная мощность достигается при 4000 об/мин. Пару дизельному мотору составляет 8-ступенчатый «автомат» Steptronic. С места до 100 км/ч новый BMW 620d Gran Turismo разгоняется за 7,9 секунды.
Стоит отметить, что новой версии будут доступны все фирменные «плюшки», которые есть у старших версии. В том числе, система рулевого управления Сервотроник, автоматический задний спойлер, Head-up дисплей, информационно-развлекательную систему с 10,25-дюймовым дисплеем, круиз-контроль и пневмоподвеску, автоматически регулирующую высоту дорожного просвета.
Стоимость новой дизельной версии BMW 620d Gran Turismo пока не сообщается. В России самой доступной является модификация 630i GT с 2,0-литровым 249-сильным бензиновым мотором — её можно приобрести минимум за 3 560 000 рублей.
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