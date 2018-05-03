Новая BMW M5 превзошла Mercedes по мощности и скорости

Согласно утечке информации из баварской компании, которую обнародовал форум Bimmer Post, новая «заряженная» BMW М5 получила пакет Competition Package, в котором мощностью нынешнего битурбового V8 объемом 4,4 л была увеличена с 600 до 625 л.с.

Крутящий момент вырос с 750 до 800 Нм. Таким образом, по своей мощности М5 Competition Package превзошла топовую версию Mercedes-AMG E 63 S, чей 4-литровый наддувный V8 развивает 612 л.с., хотя его крутящий момент — 850 Нм.

Нынешняя М5 набирает «сотню» за 3,4 секунды, но с пакетом Competition Package она может делать это уже за 3,3 сек. Ожидаемая максимальная скорость — 305 км/час. Соперник от AMG чуть медленнее: до «сотни» он едет за 3,4 сек, а максимальная скорость с пакетом AMG Driver’s Package составляет 300 км/час.

Такая «эмка» получила новый выхлоп, перенастроенную заниженную подвеску и другие колесные диски. А вот карбон-керамические тормоза в базовое оснащение пакета Competition пока не входят.

BMW М5 Competition Package могут представить уже 8 мая, а на конвейер ее запустят в июле. Цены на пакет Competition назовут позже.