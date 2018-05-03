Российские дети отправились в Берлин на «металлоломе»

Прокуратура закончила проверку поездки школьников в Берлин на неисправном автобусе

По итогам скандальной поездки калининградских школьников на сломанном автобусе в Берлин прокуратура нашла многочисленные нарушения требований безопасности. Оказалось, что перевозчик просто подделал разрешительные документы и, вдобавок, не сообщил о предстоящей поездке в ГИБДД . В результате уже возбуждено одно уголовное дело и, скорее всего, оно будет не единственным.

Поездку осуществляла фирма «Априори Тур» на автобусе «Неоплан» по маршруту Калининград-Берлин и обратно. В автобусе ехали ученики начальных классов калининградской школы №7 с родителями и старшеклассники в сопровождении классного руководителя — в общей сложности 40 человек. Уже на обратном пути днем 26 марта немецкая полиция остановила российский автобус недалеко от Берлина. Офицеры сразу заметили «сильно заржавевшие передние тормозные диски» и предложили водителю пройти специальный тест, во время которого он должен был продемонстрировать экстренное торможение на скорости 30 км/ч.

В ходе испытания автобус сильно занесло вправо и немецкие стражи порядка отправили его на углубленную проверку. В результате проверки выяснилось, что у транспортного средства огромный перечень неисправностей и его эксплуатация невозможна. На официальном сайте ведомства результаты проверки назвали «ужасающими».

«Не работали левый передний и правый задний тормоза, бензобак болтался, тормозные диски были стёрты, подвеска переднего моста сломана, глушитель поврежден настолько, что мог вызвать возгорание, — говорится в пресс-релизе.

Однако немцев больше поразил даже не перечень неисправностей, а шокирующее отношение к детям из-за высказывания учителя-сопровождающего, которая недоумевала, почему нельзя продолжить поездку несмотря на «мелкие недостатки».

После выявления неисправностей дети были размещены в отеле, а водителя обязали оплатить гарантийный депозит. Утром перевозчик пригнал новый автобус из Польши, на котором туристы смогли продолжить движение.

Мы на этом автобусе с первого класса катаемся. Нам сказали, что перед поездкой он получил допуск от ГИБДД. Если бы я не ездила сама, а прочитала о неисправностях из новостей, у меня бы волосы встали дыбом.

В ходе проверки прокуратурой Калининградской области были выявлены грубые нарушения в законодательстве. Учитель не известил директора школы о заграничном выезде, а фирма посчитала лишним заключить договор фрахтования и уведомить Госавтоинспекцию, как это следует действовать по законодательству.

В связи с чем прокуратурой вынесены постановления о возбуждении дела об административном правонарушении о «нарушение правил перевозок пассажиров и багажа по заказу».

По постановлениям прокурора директор предприятия оштрафован на 50 тыс. руб., юридическое лицо на 250 тыс. руб.

Кроме этого, водителем автобуса не был пройден предрейсовый медицинский осмотр. Штамп, проставленный на путевом листе, подпись врача и дата не принадлежат той организации, с которой заключен договор. По данному факту прокуратурой района вынесено постановление о направлении материалов проверки в отношении водителя по ч. 1 ст. 327 УК РФ «Подделка официального документа». По материалам прокурорской проверки уже возбуждено уголовное дело. Виновнику грозит до двух лет лишения свободы.

Также управление Следственного комитета по Калининградской области проводит проверку на предмет выявления признаков состава преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». В четверг официальный представитель ведомства Наталья Гацко была недоступна для комментариев.

В конце 2016 года после трагедии в Югре с участием автобуса с детской командой по спортивной акробатике, в результате которой погибли 12 человек, вновь заговорили об ужесточении правил перевозки детей. Для этого следует выполнять массу требований: осмотр ГИБДД, санобработка, договор фрахтования и др. Во многих школах, в обход новых требований, поездки организовывают под видом обычных туристических или возят детей на рейсовых автобусах.