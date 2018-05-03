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Дизельный Mercedes-Benz E400d All-Terrain поступит в продажу в этом году
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Дизельный Mercedes-Benz E400d All-Terrain поступит в продажу в этом году 

Auto.Today 1 час назад
Фото: Auto.Today
Несмотря на то, что роскошный Mercedes-Benz E-Class All-Terrain уже в сентябре отметит свою вторую годовщину, версия с мощным дизельным двигателем до сих пор не доступна для клиентов марки.
Но, похоже, вскоре все измениться, поскольку немецкий производитель решил последовать по стопам своих конкурентов, представивших Audi A6 Allroad и Volvo V90 Cross Country, и продемонстрировать модель с новым двигателем. Речь идет о двухтурбинном 2,9-литрововом дизельном моторе, доступном в E400d, S400d и CLS 400d. Такой агрегат обеспечивает 340 лошадиных сил и 700 Нм крутящего момента во всех указанных автомобилях. Появление совершенного нового двигателя, позволит Mercedes-Benz немного отойти от нынешнего 2,0-литрового четырехцилиндрового варианта (194 лошадиные силы), установленного в E220d и E350d, а также 3,0-литрового V6, способного предоставить порядка 258 лошадиных сил. Обе модели используют четырехступенчатую автоматическую коробку передач с двойным сцеплением, которая, согласно первоначальному заявлению компании, станет единственной коробкой, предлагаемой для E400d.
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