Ещё
Hyundai Elantra после рестайлинга обзаведётся новым мотором
Далее:
Читайте также:
Ещё

Hyundai Elantra после рестайлинга обзаведётся новым мотором 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Корейская марка готовится представить обновлённую «четырёхдверку» С-класса.
В августе 2018-го в Корее может дебютировать посвежевший седан Avante — под таким именем компания Hyundai продает на домашнем рынке модель, которая в других странах, в том числе и в России, известна как Elantra. Подробностями о грядущем рестайлинге «четырёхдверки» поделилось местное издание Top Rider.
По информации портала, у Avante/Elantra появятся новая радиаторная решетка и модернизированная оптика, а задний номер переедет с крышки багажника на бампер. Кроме того, на задний бампер перенесут поворотники — такое же решение применяется на родственном седане Kia K3/Forte/Cerato нового поколения, представленном в начале года.
Ожидается, что на домашнем рынке рестайлинговую «четырёхдверку» Avante предложат с безнаддувным мотором 1.6 нового семейства Smart Stream — этот двигатель есть и в гамме корейской версии Kia К3. У модели Киа мотор выдает 123 л.с., максимальный крутящий момент составляет 154 Нм. Среди особенностей двигателя — система распределенного впрыска с двумя форсунками во впускном тракте каждого цилиндра и сниженное трение. Kia K3 новой генерации с этим «атмосферником» укомплектован вариатором (впервые для марки) — также из семейства Smart Stream. Скорее всего, такая трансмиссия достанется и посвежевшей версии Avante.
Остальные моторы модели Хёндэ, вероятно, останутся в строю. Дореформенный седан Avante в Корее можно купить с бензиновыми «атмосферником» 1.6 GDi (132 л.с.), «турбочетверкой» 1.6 T-GDi (204 л.с.), турбодизелем 1.6 e-VGT (136 л.с.), а также со 120-сильным двигателем LPi 1.6, работающим на сжиженном газе. Все версии комплектуются 6КВП, для «атмосферника» и газового варианта еще предусмотрен шестиступенчатый «автомат», для дизеля и турбомотора — семиступенчатый «робот» с двойным сцеплением.
Седан Hyundai Avante/Elantra нынешнего, шестого, поколения дебютировал в 2015 году. Модель является бестселлером марки на глобальном рынке, хотя интерес к ней снижается. Так, по данным Focus2Move, в минувшем году по всему миру было реализовано 623 158 таких автомобилей — на 21% меньше, чем в 2016-м. Вероятно, глобальную обновленную модель представят вскоре после дебюта корейской версии.
В России Hyundai Elantra можно купить с бензиновыми двигателями 1.6 MPI (128 л.с.) и 2.0 MPI (149 л.с.), оба сочетаются с шестиступенчатыми «механикой» или «автоматом». Цена — от 979 000 рублей. По итогам прошлого года в нашей стране было реализовано 5 932 «четырёхдверки» Хёндэ (-3,5%).
По материалам: www.kolesa.ru
Карельские вести: последние новости
Chery показала ещё один новый кроссовер Rolls-Royce опубликовал дату презентации своего первого внедорожника Cullinan Гибридный Porsche Cayenne: 5 секунд до «сотни» и расход 3,2 – 3,4 л/100 км
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Мост глупости» калечит машины7
Не так ехал: россияне в центре Киева избили депутата Рады361
С-300 протаранил полицейскую машину в Москве109
Largus выпустят в новой комплектации
Skoda Kodiaq резко подешевел
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:40
С-300 протаранил полицейскую машину в Москве
ДТП
01:34
ДТП с 50 машинами попало на видео
ДТП
00:19
В Краснодаре мотоциклист протаранил машину
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
ДТП
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:34
Отменим «вафельные» штрафы
Автоновости
03:00
«Штрафовать будет легче»: новую разметку прописали в ПДД
ПДД Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение