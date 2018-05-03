Hyundai Elantra после рестайлинга обзаведётся новым мотором

Корейская марка готовится представить обновлённую «четырёхдверку» С-класса.

В августе 2018-го в Корее может дебютировать посвежевший седан Avante — под таким именем компания Hyundai продает на домашнем рынке модель, которая в других странах, в том числе и в России, известна как Elantra. Подробностями о грядущем рестайлинге «четырёхдверки» поделилось местное издание Top Rider.

По информации портала, у Avante/Elantra появятся новая радиаторная решетка и модернизированная оптика, а задний номер переедет с крышки багажника на бампер. Кроме того, на задний бампер перенесут поворотники — такое же решение применяется на родственном седане Kia K3/Forte/Cerato нового поколения, представленном в начале года.

Ожидается, что на домашнем рынке рестайлинговую «четырёхдверку» Avante предложат с безнаддувным мотором 1.6 нового семейства Smart Stream — этот двигатель есть и в гамме корейской версии Kia К3. У модели Киа мотор выдает 123 л.с., максимальный крутящий момент составляет 154 Нм. Среди особенностей двигателя — система распределенного впрыска с двумя форсунками во впускном тракте каждого цилиндра и сниженное трение. Kia K3 новой генерации с этим «атмосферником» укомплектован вариатором (впервые для марки) — также из семейства Smart Stream. Скорее всего, такая трансмиссия достанется и посвежевшей версии Avante.

Остальные моторы модели Хёндэ, вероятно, останутся в строю. Дореформенный седан Avante в Корее можно купить с бензиновыми «атмосферником» 1.6 GDi (132 л.с.), «турбочетверкой» 1.6 T-GDi (204 л.с.), турбодизелем 1.6 e-VGT (136 л.с.), а также со 120-сильным двигателем LPi 1.6, работающим на сжиженном газе. Все версии комплектуются 6КВП, для «атмосферника» и газового варианта еще предусмотрен шестиступенчатый «автомат», для дизеля и турбомотора — семиступенчатый «робот» с двойным сцеплением.

Седан Hyundai Avante /Elantra нынешнего, шестого, поколения дебютировал в 2015 году. Модель является бестселлером марки на глобальном рынке, хотя интерес к ней снижается. Так, по данным Focus2Move, в минувшем году по всему миру было реализовано 623 158 таких автомобилей — на 21% меньше, чем в 2016-м. Вероятно, глобальную обновленную модель представят вскоре после дебюта корейской версии.

В России Hyundai Elantra можно купить с бензиновыми двигателями 1.6 MPI (128 л.с.) и 2.0 MPI (149 л.с.), оба сочетаются с шестиступенчатыми «механикой» или «автоматом». Цена — от 979 000 рублей. По итогам прошлого года в нашей стране было реализовано 5 932 «четырёхдверки» Хёндэ (-3,5%).

По материалам: www.kolesa.ru