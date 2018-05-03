Лучшие премиальные авто с «механикой»

Livecars.ru предлагает вашему вниманию рейтинг топ-7 лучших премиальных автомобилей от ведущих мировых производителей, в оснащение которых входит механическая трансмиссия

Не секрет, что в последнее время практически все ведущие мировые автомобилестроительные компании оснащают свои модели автоматическими или роботизированными трансмиссиями, которые обеспечивают более быстрое переключение передач и более высокую производительность. Тем не менее, традиционная «механика» ещё жива и пользуется спросом у энтузиастов вождения.

Мы не станем оспаривать мнения о том, какая трансмиссия лучше или хуже. У автоматических и роботизированных коробок переключения передач есть свои плюсы и минусы. То же самое относиться к «механике».

Но, давайте всё-таки не будем забывать о том, что механическая коробка передач позволяет водителю иметь «прямую связь с машиной, чувствовать ею и получать незабываемое удовольствие от вождения».

Исходя их всего вышесказанного, предлагаем вам рейтинг топ-7 люксовых автомобилей с «механикой», которые в настоящее время присутствуют на рынке. Правда необходимо сделать поправку, что речь идёт о североамериканском рынке, поскольку наш хит-парад основан на данных популярного издания Motor1. Однако практически все машины рейтинга доступны и в РФ.

Как известно, «заряженная» модель Cadillac ATS-V оснащается мотором 3.6 V6 twin-turbo мощностью 470 л.с. (601 Нм). Не хилую тягу на задние колёса передаёт 6-ступенчатая механическая трансмиссия (есть ещё 8-диапазонный «автомат» с возможностью ручного переключения). Сочетание этих узлов и агрегатов позволяет автомобилю «выстреливать» с нуля до первой сотни за 3,8 секунды. Максимальная скорость — 189 миль/ч (свыше 304 км/ч).

Автомобиль Porsche — это мечта пуриста, в котором представлены полистирольные материалы с механическими коробками передач. Руководство компании пообещало, что компания будет выпускать более «чистые модели для вождения». Например, спортивное купе Porsche 911 Carrera T. Машина оснащена 3,0-литровым турбомотором мощностью 370 л.с. (450 Нм), задним приводом и 7-ступенчатой механической коробкой передач. Время разгона с 0 до 100 км/ч — 4,5 секунды. Максимальная скорость — 290 км/ч.

Культовый британский спорткар Jaguar F-Type доступен на мировом рынке во множестве различных модификаций. Если вы желаете приобрести эту модель с механической трансмиссией, помните, что «механика» доступна для купе и кабриолета Jaguar F-Type с менее мощным двигателем V6. Более мощные версии с мотором V8 и полным приводом предлагаются только с «автоматом».

Не так давно компания Audi предлагала механическую коробку передач по ассортименту транспортных средств с различными уровнями производительности. Но на протяжении многих лет, чтобы соответствовать предпочтениям потребителей и стандартам эффективности использования топлива, «механика» медленно исчезала из линейки немецких автопроизводителей. Из немногих моделей, которые предлагают механическую коробку, осталось купе Audi A5 Coupe. Шестиступенчатая механическая трансмиссия доступна с двигателем 2.0 (252 л.с.) и полным приводом Quattro. К слову, трансмиссия 6МКП также доступна для седана A4.

Немецкая премиальная марка BMW по-прежнему не забывает энтузиастов, предлагая механическую коробку передач на своих автомобилях, включая «заряженное» купе M2. По мнению экспертов и поклонников марки, BMW M2 — это одна из «самых чистых машин» компании BMW, которую она предлагает прямо сейчас. Купе BMW M2 и его обновлённая версия BMW M2 Competition доступны с механической трансмиссией. И это, честно говоря, очень радует!

К сожалению, спортивное купе Aston Martin Vantage нового поколения не предлагается, пока, с механической трансмиссией. Тем не менее, поклонники марки и энтузиасты вождения могут приобрести машину прошлой генерации, которая оснащается трансмиссией 6МКП или 7МКП, которая сочетается с двигателями V8 или V12. Мы очень надеемся, что в ближайшее время у модели нового поколения появится версия с «механикой».

Genesis G70

Премиальная корейская марка Genesis в настоящее время предлагает новый компактный седан G70 с механической 6-ступенчатой коробкой переключения передач. Хотя, к некоторому сожалению, такая трансмиссия сочетается с 4-цилиндровым 252-сильным двигателем и задним приводом. Не исключено, что в будущем у автомобиля появятся другие модификации, оснащённые «механикой».