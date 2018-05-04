Ещё
BMW запатентовала название для быстрого флагманского седана
Далее:
Читайте также:
Ещё

BMW запатентовала название для быстрого флагманского седана 

Авторамблер 41 минуту назад
Фото: Авторамблер
Компания подала заявку на соответствующий товарный знак 27 апреля — документ появился в базе Управления патентов и товарных знаков США (United States Patent and Trademark Office).
Как отмечает издание Motor1, компания и раньше владела правами на M7 — с 2012 по 2018 год. По истечении этого срока BMW вновь подала патент. Впрочем, это еще не гарантирует того, что в компании намерены выпустить M-версию флагманского седана 7 Series.
Ранее представители производителя неоднократно подчеркивали, что в ближайшем будущем ждать появление «заряженного» флагмана не стоит. Кроме того, в арсенале у баварцев имеется модель BMW M760i с 6,6-литровым битурбированным мотором V12, который выдает 601 л.с.
Авторамблер: последние новости
Появилось первое изображение нового кроссовера Renault для России Как обогнать тихохода и не стать пешеходом? Названы цены Audi RS 4 Avant в России
Комментарии  Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России изменились правила техосмотра
Всем по карте: как изменились правила ТО1
Toyota Camry XV70 вышла на тесты1
Какие требования ГИБДД можно не выполнять2
Не так ехал: россияне в центре Киева избили депутата Рады364
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:40
С-300 протаранил полицейскую машину в Москве
ДТП
01:34
ДТП с 50 машинами попало на видео
ДТП
01:00
Получение водительских прав упростят
Автоновости Другое
00:19
В Краснодаре мотоциклист протаранил машину
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
ДТП
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:34
Отменим «вафельные» штрафы
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение