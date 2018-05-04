BMW запатентовала название для быстрого флагманского седана

Компания подала заявку на соответствующий товарный знак 27 апреля — документ появился в базе Управления патентов и товарных знаков США (United States Patent and Trademark Office).

Как отмечает издание Motor1, компания и раньше владела правами на M7 — с 2012 по 2018 год. По истечении этого срока BMW вновь подала патент. Впрочем, это еще не гарантирует того, что в компании намерены выпустить M-версию флагманского седана 7 Series.

Ранее представители производителя неоднократно подчеркивали, что в ближайшем будущем ждать появление «заряженного» флагмана не стоит. Кроме того, в арсенале у баварцев имеется модель BMW M760i с 6,6-литровым битурбированным мотором V12, который выдает 601 л.с.