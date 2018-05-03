Еще до премьеры была показана BMW M5, которая стала мощнее

BMW M5 была показана еще до выхода ее в свет, теперь она оснащена 4,4 л. мотором, а также повысила лошадиные силы до 625.

Новый седан в версии Competition Package был показан Bimmerpost, это издание которому одним из первых удалось получить редкие фотографии. Ожидается, что компания BMW планирует официально представить автоновинку уже 8 мая, а начало старта производства планируется на июль текущего года. Машина оснащена 4,4 литровым двигателем и будет выдавать 625 лошадиных сил, вместо 600 прежних. Также она получит более жесткую подвеску и диски с индивидуальным дизайном.