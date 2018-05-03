Ещё
Еще до премьеры была показана BMW M5, которая стала мощнее
Далее:
Читайте также:
Ещё

Еще до премьеры была показана BMW M5, которая стала мощнее 

Car.ru 56 минут назад
Фото: Car.ru
BMW M5 была показана еще до выхода ее в свет, теперь она оснащена 4,4 л. мотором, а также повысила лошадиные силы до 625.
Новый седан в версии Competition Package был показан Bimmerpost, это издание которому одним из первых удалось получить редкие фотографии. Ожидается, что компания BMW планирует официально представить автоновинку уже 8 мая, а начало старта производства планируется на июль текущего года. Машина оснащена 4,4 литровым двигателем и будет выдавать 625 лошадиных сил, вместо 600 прежних. Также она получит более жесткую подвеску и диски с индивидуальным дизайном.
Car.ru: последние новости
Знакомьтесь, новый BMW 6 Gran Turismo Новый BMW X3 тестируют в Мюнхене Fiat 500X Blue Sky Edition: крошечный кроссовер стал несколько роскошнее
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дорога на море: в мае стоим, в июне едем1
Не так ехал: россияне в центре Киева избили депутата Рады362
Skoda Kodiaq резко подешевел
Новый Peugeot 508 готов к демонстрации
В Подмосковье произошло массовое ДТП
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:40
С-300 протаранил полицейскую машину в Москве
ДТП
01:34
ДТП с 50 машинами попало на видео
ДТП
00:19
В Краснодаре мотоциклист протаранил машину
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
ДТП
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:34
Отменим «вафельные» штрафы
Автоновости
03:00
«Штрафовать будет легче»: новую разметку прописали в ПДД
ПДД Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение