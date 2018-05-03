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Рассекречен 625-сильный седан BMW M5 Competition
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Рассекречен 625-сильный седан BMW M5 Competition 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Перед самой премьерой в сеть опубликованы снимки и характеристики «горячего» седана BMW M5 Competition Package.
age. Как стало известно, модель оснастили усовершенствованным двигателем объемом 4,4 литра V8 твин-турбо, мощность которого увеличили до 625 л.с. и 800 Нм. Отметим, что производительность стокового движка достигает 600 л.с. при максимальном крутящем моменте 750 Нм.
Эти данные и фотоснимки высокопроизводительного седана вложило издание Bimmerpost. Кроме того, сообщается, что официально автомобиль продемонстрируют мировой общественности 8 мая нынешнего года. Серийный выпуск нового автомобиля начнётся уже этим летом.
Также, «заряженный» BMW M5 Competition Package оборудовали уникальными «катками» особого дизайна, перенастроенной подвеской и мощными тормозами из композитных материалов.
Специалисты ресурса сообщают, что 625-сильный седан стартует с места до первой сотни за 3,3 секунды, а предельная скорость машины будет 305 км/ч.
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