В сети рассекречен 625-сильный суперседан BMW M5 Competition

За несколько дней до мировой премьеры в сеть «утекли» фотографии и данные о технической начинке «заряженного» седана BMW M5 Competition Package. Автомобиль оснащён модернизированным двигателем 4.4 V8 твин-турбо, отдача которого «подросла» до 625 лошадиных сил.

Информацией и фотографиями высокопроизводительного седана BMW M5 Competition нового поколения поделилось популярное издание Bimmerpost. Как отмечает ресурс, официальная презентация автомобиля состоится 8 мая 2018 года. В серию же новинку отправят летом текущего года.

Как м предполагалось, «заряженный» седан BMW M5 в версии Competition Package оснащён модернизированным 4,4-литровым агрегатом V8 с двумя турбинами. Мощность двигателя увеличена до 625 лошадиных сил и 800 Нм крутящего момента. Напомним, в «базе» отдача мотора составляет 600 л.с. и 750 Нм.

Помимо всего прочего, «заряженный» седан BMW M5 Competition Package получил перенастроенную подвеску и усиленные тормозные механизмы из композитных материалов. Кроме этого, для 625-сильной машины доступны уникальные колёсные диски особого дизайна.

По данным издания, 625-сильный седан BMW M5 Competition «выстреливает» с нуля до первой сотни за 3,3 секунды. Это на 0,1 секунды быстрее «обычной» модели. Ожидается, что максимальная скорость машины достигает 305 км/ч.