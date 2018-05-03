Land Rover не смог установить рекорд Гиннесса в Москве

В этом году компания Land Rover празднует 70-летний юбилей. В мировом масштабе к этому событию был приурочен выпуск уже двух новинок — заряженного «Дефендера» в старом, уже снятом с производства кузове и трехдверного «Рейндж Ровера», а также вытоптанный в Альпах огромный профиль классического «Дефендера». Досталась часть радости и российским поклонникам марки.

В ночь с 21 на 22 апреля на Третьем транспортном кольце столицы начали собираться автомобили Land Rover и Range Rover. Задача стояла простая, но крайне амбициозная — собрать самую большую колонну из машин одной марки. Поучаствовать в мероприятии приехали 2152 внедорожника, координировали которые в прямом эфире радиостанции «Авторадио»

Этого количества машин было достаточно для того, чтобы установить рекорд. Однако официальные представители Книги рекордов Гиннесса отказались его фиксировать. Дело в том, что по правилам участники должны были проехать две мили (3,2 километра), поддерживая дистанцию между собой не более двух корпусов автомобиля. Из-за нескольких разрывов в колонне достижение и не было зарегистрировано.