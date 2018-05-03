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Серийный Volkswagen Tiguan Coupe пойдет в серию в следующем году
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Серийный Volkswagen Tiguan Coupe пойдет в серию в следующем году 

Auto.Today 1 час назад
Фото: Auto.Today
Немецкий производитель готовится в следующем году выпустить новый кроссовер Tiguan Coupe. Согласно последним данным автомобиль, чье имя официально не подтверждено, останется пятидверным и получит спортивные черты.
В то время как внешний вид новинки будет в значительной степени отличаться, интерьер останется практически идентичен стандартному Tiguan. Силовые агрегаты также останутся прежними, Volkswagen перенесет практически всю линейку двигателей, причем базовые модели предложат с переднеприводной системой, а полноприводная система 4Motion будет доступна исключительно в топовых комплектациях.
Если верить последней публикации, Volkswagen Tiguan Coupe получит специальную подвеску, подчеркивающую спортивный характер. В любом случае компания использует постоянно растущий спрос на кроссоверы и внедорожники и вскоре представит новую модель.
Напоминаем, ранее Volkswagen официально подтвердил разработку кабриолета T-Roc, производство которого будет запущено в 2020 году.
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