Такого Land Cruiser Prado вы еще не видели: самая бедная комплектация

С одной стороны цена может показаться низкой — новенькие Prado нечасто попадают даже в столицу и их приходиться ждать под заказ месяцами.

Однако после просмотра обзора остается глубокое недоумение. Так, компания Toyota при выпуске «базовой» комплектации экономит буквально на всем: в машине нет мультимедийоного центра, оснащение салона предельно аскетичное и похоже на внутреннее убранство «Приоры». Колеса и вовсе вызывают слезы: это не литые диски, а самая дешевая штамповка небольшого для такого авто диаметра.

Двигатель (2,7 л, 163 л.с.) в «базовом» Prado очень слабый и не соответствует массе авто: его не хватает даже для того, чтобы обогнать фуру на трассе.

В целом, как признает сам автор видео, такая машина сгодится для сельской местности и хозяйственных нужд. Однако при этом непонятно, как можно отдать за такое авто 2 млн рублей.