Mitsubishi Pajero Sport стал грузовиком 

В последнее время новости о коммерческих версиях внедорожников, созданных для рынка Великобритании, появляются с завидной регулярностью. Недавно мы писали о дорогом «каблучке» из Land Rover Discovery V, вышел аналог на базе обновленной Toyota Land Cruiser Prado. Теперь настала очередь Mitsubishi Pajero Sport. Или, как он называется в Британии, Shogun Sport.
В салоне установлено всего два кресла. Объем пространства для груза — 1500 литров. Силовой агрегат, однако, вполне «взрослый»: дизелю 2.4 мощностью 181 л.с. ассистирует 8-ступенчатый автомат и полноприводная трансмиссия Super Select II.
Комплектация тоже не самая подходящая «коммерсанту». У грузового Pajero Sport есть кожаные кресла с обогревом и электрорегулировками, двухзонный климат-контроль, аудиосистема с 510-ваттным усилителем, мультимедийный комплекс с поддержкой протоколов Apple CarPlay и Android Auto, система кругового обзора, адаптивный круиз-контроль и функция автоматического торможения.
Металлические накладки вместо задних стекол — платная опция. В продажу новинка поступит в ближайшее время.