Mitsubishi Pajero Sport стал грузовиком

В салоне установлено всего два кресла. Объем пространства для груза — 1500 литров. Силовой агрегат, однако, вполне «взрослый»: дизелю 2.4 мощностью 181 л.с. ассистирует 8-ступенчатый автомат и полноприводная трансмиссия Super Select II.

Комплектация тоже не самая подходящая «коммерсанту». У грузового Pajero Sport есть кожаные кресла с обогревом и электрорегулировками, двухзонный климат-контроль, аудиосистема с 510-ваттным усилителем, мультимедийный комплекс с поддержкой протоколов Apple CarPlay и Android Auto, система кругового обзора, адаптивный круиз-контроль и функция автоматического торможения.

Металлические накладки вместо задних стекол — платная опция. В продажу новинка поступит в ближайшее время.