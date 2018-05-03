Range Rover поставили на шесть колес 

Осенью на Monaco Yacht Show будет представлен шестиколесный пикап Range Rover. Это проект фирмы T. Fotiadis Design греческого дизайнера Теодороса Фотиадиса. Интересен тот факт, что раньше компания автомобилями никогда не занималась.
В сфере ее интересов были морские суда. А Range Rover — это лишь очень дорогой аксессуар для владельцев роскошных яхт. Он должен возить их от аэропорта до гавани, а также вокруг порта на стоянках. Название проекта можно попытаться запомнить, но вряд ли у вас это получится: T. Fotiadis Superyacht Land Tender Range Rover 6х6.
За счет третьей оси длина автомобиля выросла до 6,2 метра. Закрытого багажника у машины нет. За пассажирским отсеком расположена грузовая платформа. В дорого отделанном салоне (кожа, дерево, металл) предусмотрен даже небольшой «винный погреб». Скорее всего, машина построена на базе внедорожника с самым мощным в гамме двигателем V8 с компрессором.
О цене разработчик пока умалчивает. Но можно не сомневаться, что она окажется умопомрачительной.