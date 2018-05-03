Range Rover поставили на шесть колес

Осенью на Monaco Yacht Show будет представлен шестиколесный пикап Range Rover . Это проект фирмы T. Fotiadis Design греческого дизайнера Теодороса Фотиадиса. Интересен тот факт, что раньше компания автомобилями никогда не занималась.

В сфере ее интересов были морские суда. А Range Rover — это лишь очень дорогой аксессуар для владельцев роскошных яхт. Он должен возить их от аэропорта до гавани, а также вокруг порта на стоянках. Название проекта можно попытаться запомнить, но вряд ли у вас это получится: T. Fotiadis Superyacht Land Tender Range Rover 6х6.

За счет третьей оси длина автомобиля выросла до 6,2 метра. Закрытого багажника у машины нет. За пассажирским отсеком расположена грузовая платформа. В дорого отделанном салоне (кожа, дерево, металл) предусмотрен даже небольшой «винный погреб». Скорее всего, машина построена на базе внедорожника с самым мощным в гамме двигателем V8 с компрессором.

О цене разработчик пока умалчивает. Но можно не сомневаться, что она окажется умопомрачительной.