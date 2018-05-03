Рестайлинговый КАМАЗ: новые фото

Топовые модели завода из Набережных Челнов потихоньку переходят на кабины Mercedes-Benz . Однако основную кассу производителю по-прежнему делают грузовики попроще, кабина которых сильно не изменилась со времен первой машины 1976 года, то есть 42-летней давности. И КАМАЗ решил провести обновление.

Новые фотографии рестайлинговых автомобилей опубликовал портал avtospravochnaya.com. Снаружи их выдает новая светотехника со светодиодными ходовыми огнями и поворотниками. Сам бампер стал металлическим. Такой сложнее повредить в тяжелых дорожных условиях, чем нынешний пластиковый. Изменился наружный солнцезащитный козырек, а боковые зеркала получили обогрев и электропривод регулировок.

Кардинально изменилась приборная панель и комбинация приборов. Появились электрические стеклоподъемники, мультифункциональный руль, место под двухдиновую магнитолу, противосолнечные шторки. Изменения претерпели подрулевые рычажки (теперь остался только один — левый), система отопления и вентиляции. Внедрены дополнительные вещевые отсеки, бокс с подстаканниками и столиком между сиденьями.

По имеющимся данным, пока собрано всего несколько машин. Когда обновленные КАМАЗы появятся в продаже, не сообщается.