Ещё
Рестайлинговый КАМАЗ: новые фото
Далее:
Читайте также:
Ещё

Рестайлинговый КАМАЗ: новые фото 

CarClub 56 минут назад
Фото: CarClub
Топовые модели завода из Набережных Челнов потихоньку переходят на кабины Mercedes-Benz. Однако основную кассу производителю по-прежнему делают грузовики попроще, кабина которых сильно не изменилась со времен первой машины 1976 года, то есть 42-летней давности. И КАМАЗ решил провести обновление.
Новые фотографии рестайлинговых автомобилей опубликовал портал avtospravochnaya.com. Снаружи их выдает новая светотехника со светодиодными ходовыми огнями и поворотниками. Сам бампер стал металлическим. Такой сложнее повредить в тяжелых дорожных условиях, чем нынешний пластиковый. Изменился наружный солнцезащитный козырек, а боковые зеркала получили обогрев и электропривод регулировок.
Кардинально изменилась приборная панель и комбинация приборов. Появились электрические стеклоподъемники, мультифункциональный руль, место под двухдиновую магнитолу, противосолнечные шторки. Изменения претерпели подрулевые рычажки (теперь остался только один — левый), система отопления и вентиляции. Внедрены дополнительные вещевые отсеки, бокс с подстаканниками и столиком между сиденьями.
По имеющимся данным, пока собрано всего несколько машин. Когда обновленные КАМАЗы появятся в продаже, не сообщается.
CarClub: последние новости
Mitsubishi Pajero Sport стал грузовиком Land Rover не смог установить рекорд Гиннесса в Москве Range Rover поставили на шесть колес
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Мост глупости» калечит машины7
Не так ехал: россияне в центре Киева избили депутата Рады361
Largus выпустят в новой комплектации
С-300 протаранил полицейскую машину в Москве109
Fiat 500: крошечный кроссовер стал чуть роскошнее
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:40
С-300 протаранил полицейскую машину в Москве
ДТП
01:34
ДТП с 50 машинами попало на видео
ДТП
00:19
В Краснодаре мотоциклист протаранил машину
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
ДТП
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:34
Отменим «вафельные» штрафы
Автоновости
03:00
«Штрафовать будет легче»: новую разметку прописали в ПДД
ПДД Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение