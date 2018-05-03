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Новое сервисное решение для капитального ремонта двигателей Mercedes-Benz Sprinter Classic
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Новое сервисное решение для капитального ремонта двигателей Mercedes-Benz Sprinter Classic 

VanLife 46 минут назад
Фото: VanLife
Для обладателей Sprinter Classic подразделение Mercedes-Benz Vans в России предлагает новое решение для капитального ремонта двигателей — шорт— и лонг— блоки, сообщает пресс-служба концерна. Этот продукт позволит клиентам поддерживать долгосрочную работоспособность двигателей вне зависимости от пробега, нагрузки и возраста автомобиля. Для сокращения затрат созданы два варианта ремонтных комплектов. Если есть возможность использовать съемные детали от поврежденного двигателя, применяется шорт-блок. В него вошли блок цилиндров, поршни, шатуны, коленвал и вкладыши подшипников. Иными словами, наиболее высоконагруженные элементы. В случае с серьезными повреждениями двигателя подойдет лонг-блок. Помимо компонентов из шорт-блока он также включает головку блока цилиндров с клапанами и распредвалами, крышку газораспределительного механизма (ГРМ), сам механизм ГРМ, масляные фильтр, насос и поддон. Все детали производятся на Ярославском моторном заводе на той же линии, что и сами двигатели для автомобилей Sprinter Classic. На шорт— и лонг-блоки действует стандартная гарантия как на запасную часть — 1 год. Кроме того, они подвергаются тем же проверкам после сборки, что и сами моторы, что обеспечивает высокое качество продукта. Отметим, что подобный вид ремонта позволит существенно сэкономить, т.к. дорогостоящие компоненты со старого двигателя в хорошем состоянии используются повторно.
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