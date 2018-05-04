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Bugatti готовит «противоречивую» версию Chiron
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Bugatti готовит «противоречивую» версию Chiron 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Bugatti
YouTube-блоггер Whitesse JR раскрыл информацию об особой версии гиперкара Bugatti Chiron. Машину, которую он назвал «очень противоречивой», показали небольшой группе клиентов марки на закрытом мероприятии в Беверли-Хиллз.
По словам Whitesse JR, он подписал соглашение о конфиденциальности и неразглашении информации, поэтому не может раскрыть всех деталей. Известно лишь, что тираж особого Chiron будет «сильно ограничен», а отдача силовой установки — 8,0-литрового двигателя W16 с четырьмя турбинами — останется без изменений: 1500 лошадиных сил и 1600 Нм крутящего момента.
Издание Motor1 предполагает, что о «противоречивости» автомобиля может говорить лишь измененный дизайн. Bugatti могла выйти за рамки изменения цветовой схемы и набора материалов отделки и разработать для спецверсии Chiron новый кузов.
На прошедшем в марте Женевском автосалоне состоялся публичный дебют «драйверской» модификации «Широна» под названием Sport. Гиперкар получил дворники с углепластиковыми поводками, карбоновые стабилизаторы и пакет Dynamic Handling Package с переписанной программой работы адаптивных амортизаторов и рулевого управления.
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