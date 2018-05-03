Ещё
Rolls-Royce покажет свой первый внедорожник 10 мая. Уже есть фото
Далее:
Читайте также:
Ещё

Rolls-Royce покажет свой первый внедорожник 10 мая. Уже есть фото 

За рулем Кубань 22 минуты назад
Фото: За рулем Кубань
Первый в истории кроссовер люксового бренда RR получил название Cullinan. Так именуется самый крупный алмаз, обнаруженный в 1905 году.
Претенциозное название, репутация бренда и окутывающая новинку тайна подогревают интерес к проекту. О технических характеристиках кроссовера ничего, как водится, не известно. Сообщалось только, что автомобиль построен на базе культового седана «Фантом» последнего поколения. И — кроссовер будет длинным — 5,5 или 6 метров.
Зато уже есть фото, правда, пока только в камуфляже. А увидеть таинственный Cullinan избранные смогут уже 10 мая нынешнего года — Rolls-Royce организует для этой цели специальное мероприятие, которое компания анонсировала в «Твиттере».
И никто не сомневается, что оно будет грандиозным.
За рулем Кубань: последние новости
Компания Porsche официально представила гибридный кроссовер Cayenne E-Hybrid Лифтбек BMW 6-й Серии GT получил в Европе новый базовый двигатель Официально представлен суперкар Brabham BT62
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Мост глупости» калечит машины7
Не так ехал: россияне в центре Киева избили депутата Рады361
Largus выпустят в новой комплектации
С-300 протаранил полицейскую машину в Москве109
Fiat 500: крошечный кроссовер стал чуть роскошнее
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:40
С-300 протаранил полицейскую машину в Москве
ДТП
01:34
ДТП с 50 машинами попало на видео
ДТП
00:19
В Краснодаре мотоциклист протаранил машину
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
ДТП
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:34
Отменим «вафельные» штрафы
Автоновости
03:00
«Штрафовать будет легче»: новую разметку прописали в ПДД
ПДД Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение