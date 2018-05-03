Rolls-Royce покажет свой первый внедорожник 10 мая. Уже есть фото

Первый в истории кроссовер люксового бренда RR получил название Cullinan. Так именуется самый крупный алмаз, обнаруженный в 1905 году.

Претенциозное название, репутация бренда и окутывающая новинку тайна подогревают интерес к проекту. О технических характеристиках кроссовера ничего, как водится, не известно. Сообщалось только, что автомобиль построен на базе культового седана «Фантом» последнего поколения. И — кроссовер будет длинным — 5,5 или 6 метров.

Зато уже есть фото, правда, пока только в камуфляже. А увидеть таинственный Cullinan избранные смогут уже 10 мая нынешнего года — Rolls-Royce организует для этой цели специальное мероприятие, которое компания анонсировала в «Твиттере».

И никто не сомневается, что оно будет грандиозным.