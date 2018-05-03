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FAB Design подготовил роскошный SLR McLaren
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FAB Design подготовил роскошный SLR McLaren 

Auto.Today 12 минут назад
Фото: Auto.Today
В то время как большинство потребителей были удовлетворены эксклюзивностью Mercedes-Benz SLR McLaren, некоторые владельцы суперкара отметили, что им крайне не хватает уникальных деталей.
Для тех, кому было недостаточно того, что предоставил немецкий производитель, известное тюнинг-ателье FAB Design представляет модернизированный вариант автомобиля, получивший новый комплект кузова, блестящие кислёные диски и полностью пересмотренный интерьер. Передвигаясь на таком транспортном средстве сложно не привлечь внимание со стороны окружения.
Кроме визуальных преображений, FAB Design предоставила SLR McLaren еще больше мощности. Теперь отдача модели увеличилась с 626 лошадиных сил и 780 Нм крутящего момента до 750 лошадиных сил до 1080 Нм крутящего момента, благодаря которым разгон от 0 до 100 км/ч осуществляется за 3,6 секунды, а максимальная скорость составляет 310 км/ч.
На представленном видеоролике изображен обновленный SLR McLaren, передвигающийся по улицам Монако. Здесь хорошо просматривается двухцветный интерьер, исполненный в белых и красных оттенках, а также отличительные детали экстерьера.
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