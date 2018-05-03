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Стартовали продажи свежей версии Hyundai i20 Active
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Стартовали продажи свежей версии Hyundai i20 Active 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
На индийском авторынке в продаже появилась освеженная автомодель Hyundai i20 Active.
Автоновинку представили на днях для индийских автолюбителей. Машина получила две модификации силового агрегата.
Это 1,2-литровый «атмосферник» на 83 л.с. и 1,4-литровый дизельный турбоагрегат. В роли трансмиссии предлагается пяти— либо шестиступенчатая механическая коробка.
Новый i20 Active получил пластиковый обвес и семидюймовый монитор для мультимедиа системы. Кузов автоновинки окрашен в двух оттенках.
Самая доступная модификация свежей автомодели Hyundai i20 Active с бензиновым агрегатом обойдется индийским автолюбителям в 699990 рупий (в рублях — около 650000). Внедорожник с дизельным агрегатом стоит 896205 рупий (в рублях — около 833000).
Автоэксперты пророчат успех автоновинке на индийском авторынке. Про возможные поставки обсуждаемой автомодели на авторынок России информации пока что не поступало.
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