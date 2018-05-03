«АвтоВАЗ» начал продажи Lada 4x4 в Тунисе

Компания Artes, которая является партнером альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, начала продажи новых автомобилей Lada в Тунисе, сообщил «АвтоВАЗ»

Новый шоу-рум Lada открылся в столице республики городе Тунис. В торжественной церемонии приняли участие директор по экспорту Lada Макс Миссана и генеральный директор группы Artes Адель Айед.

«АвтоВАЗ» будет поставлять в Тунис автомомобили Lada 4х4 Urban в трехдверном кузове и максимальной комплектации, оснащенной кондиционером. Цена автомобиля в Тунисе составляет около $16 тыс., что делает Lada 4х4 Urban наиболее доступным внедорожником на рынке Туниса, отмечает «АвтоВАЗ». В России данная версия Lada 4x4 продается за 557 тыс. рублей (около $8,8 тыс.)

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» поставил на экспорт в I квартале 2018 года 7,861 тыс. новых автомобилей Lada, что на 25,1% превышает показатель I квартала 2017 года.