«АвтоВАЗ» начал продажи машин в Тунисе

Компания «АвтоВАЗ» расширила географию присутствия бренда Lada и начала официальные продажи автомобилей в Тунисе. Теперь марка представлена в 30 странах.

Для тунисских покупателей «АвтоВАЗ» пока предлагает единственную модель — Lada 4х4 Urban. Машина доступна только в трехдверном исполнении и максимальной комплектации. Цена — 38 650 тунисских динаров (980,2 тысячи рублей). По данным пресс-службы производителя, Lada 4x4 является самым доступным внедорожником на местном рынке.

В России Lada 4x4 Urban можно приобрести по цене от 556 800 рублей. Внедорожник оснащен 1,7-литровым двигателем мощностью 83 лошадиные силы и 129 Нм крутящего момента. Агрегат сочетается с пятиступенчатой механической коробкой передач.

В список базового оснащения модели входят дневные ходовые огни, подогрев передних сидений, кондиционер, а также электропривод и обогрев наружных зеркал.

Самая дорогая модификация Lada 4x4 — Bronto — оценена минимум в 702 900 рублей. Такая машина отличается усиленными пружинами и амортизаторами, самоблокирующимися дифференциалами в передней и задней оси, резиновыми расширителями колесных арок.