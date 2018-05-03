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«АвтоВАЗ» начал продажи машин в Тунисе
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«АвтоВАЗ» начал продажи машин в Тунисе 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor.ru
Компания «АвтоВАЗ» расширила географию присутствия бренда Lada и начала официальные продажи автомобилей в Тунисе. Теперь марка представлена в 30 странах.
Для тунисских покупателей «АвтоВАЗ» пока предлагает единственную модель — Lada 4х4 Urban. Машина доступна только в трехдверном исполнении и максимальной комплектации. Цена — 38 650 тунисских динаров (980,2 тысячи рублей). По данным пресс-службы производителя, Lada 4x4 является самым доступным внедорожником на местном рынке.
В России Lada 4x4 Urban можно приобрести по цене от 556 800 рублей. Внедорожник оснащен 1,7-литровым двигателем мощностью 83 лошадиные силы и 129 Нм крутящего момента. Агрегат сочетается с пятиступенчатой механической коробкой передач.
В список базового оснащения модели входят дневные ходовые огни, подогрев передних сидений, кондиционер, а также электропривод и обогрев наружных зеркал.
Самая дорогая модификация Lada 4x4 — Bronto — оценена минимум в 702 900 рублей. Такая машина отличается усиленными пружинами и амортизаторами, самоблокирующимися дифференциалами в передней и задней оси, резиновыми расширителями колесных арок.
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