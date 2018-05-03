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В Тунисе внедорожник Lada 4X4 оценили почти в 16 тысяч долларов
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В Тунисе внедорожник Lada 4X4 оценили почти в 16 тысяч долларов 

За рулем Кубань 1 час назад
Фото: За рулем Кубань
В Тунисе официально стартовали продажи автомобилей Lada. Новый шоу-рум открылся в столице республики городе Тунис. Покупателям предлагаются внедорожники Lada 4х4 Urban в трёхдверном кузове и максимальной комплектации с кондиционером. При этом российский внеждорожник стал самым досупным на рынке Туниса, ибо его минимальная стоимость — 38 650 тунисских динаров (примерно 16 тысяч долларов США). В России такая комплектация с 83-сильным 1,7-литровым мотором обойдётся в 556 800 рублей (без учёта акций и спецпредложений).
На сегодняшний день россисйкие автомобили экспортируются в 30 стран мира. Партнером Lada в Тунисе является компания ARTES, которая уже давно и весьма успешно работает с другими марками Альянса Renault-Nissan-Mitsubishi: Renault, Nissan, Dacia. В настоящее время ARTES является лидером рынка Туниса по объему продаж автомобилей и занимает долю в 15,7%. На презентации представители компании особо отметили что Lada 4х4 Urban — это настоящий внедорожник, который станет надёжным помощником для охотников, фермеров, ветеринаров и просто искателей приключений.
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