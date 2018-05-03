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Dodge Challenger SRT Hellcat скоро представят мировому сообществу
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Dodge Challenger SRT Hellcat скоро представят мировому сообществу 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
О том, что уже совсем скоро американский автомобилестроитель Dodge представит свою автоновинку Challenger SRT Hellcat прежде всего говорят тизерные изображения, которые стали появляться в сети интернет.
Да и в самой автокомпании уверяют, что автоновинка будет представлена в этом году. Правда удерживается интрига и не сообщается, на котором мероприятии пройдет презентация.
Однако, судя по увиденному, автоэксперты отмечают, что вероятнее всего, автомодель получит более мощный силовой агрегат. Ведь на капоте теперь размещены две «ноздри» воздухозаборников.
Сам силовой агрегат (6,2-литровый мотор на 707 л.с.) вероятно менять на что-то другое не будут. Но аппаратным способом добавят немного мощности.
Кроме обновленного капота у обсуждаемой автоновинки теперь более широкие колесные арки.
В целом, по мнению автоэкспертов, Challenger SRT Hellcat станет достойным продолжателем модельной линейки «заряженных» купе.
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