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Посвежевший Chevrolet Tracker «прописался» в Казахстане. На очереди — новый Cruze
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Посвежевший Chevrolet Tracker «прописался» в Казахстане. На очереди — новый Cruze 

Карельские вести 38 минут назад
Фото: Карельские вести
Сборка рестайлингового «паркетника» американской марки стартовала на заводе «Азия Авто» в Усть-Каменогорске.
В 2015-м казахстанское предприятие свернуло выпуск моделей Chevrolet и Skoda — производство прекратилось из-за падения продаж новых автомобилей в соседней стране. В 2017-м, после того, как ситуация на авторынке Казахстана стабилизировалась, на конвейер завода в Усть-Каменогорске снова встали седан Chevrolet Aveo и кроссовер Chevrolet Captiva, а также Шкоды (Rapid, Octavia и Superb), причем все машины вернулись в обновлённом виде. Теперь же в Казахстане стартовал выпуск еще и рестайлингового «паркетника» Chevrolet Tracker (дореформенная модель в этой стране дебютировала в 2013-м).
Компактный кросс Chevy обновился в 2016-м (в Штатах SUV зовется Trax). Модель получила другие оптику и решетку радиатора, иные бамперы, в салоне модернизировали переднюю панель. В Казахстане Tracker предложат с прежними бензиновыми «атмосферником» 1.8 и «турбочетверкой» 1.4, оба мотора выдают 140 л.с. и сочетаются с пятиступенчатой «механикой» или шестиступенчатым «автоматом». Привод — передний или полный.
В «базе» у Chevrolet Tracker казахстанской сборки имеются: кондиционер, аудиосистема, ESC, четыре подушки безопасности. В арсенале топовой комплектации значатся: круиз-контроль, мультимедийная система с тачскрином, «кожаный» салон, парктроник, подогрев передних кресел. Цена кроссовера начинается с отметки в 5 602 000 тенге, что в пересчете наши деньги составляет примерно 1 062 000 рублей по актуальному курсу. В соседней стране продажи рестайлингового «паркетника» стартуют в «ближайшие дни».
По словам Ерика Сагымбаева, президента АО «Азия Авто», в этом году казахстанский завод также приступит к выпуску Chevrolet Cruze нового поколения, однако точных сроков и подробностей о «начинке» модели локального производства пока нет.
Автомобили Chevrolet, как и модели других марок (помимо Skoda, это еще Kia и Lada), в Усть-Каменогорске собирают «отверточным» способом из крупноузловых машинокомплектов. Машины предназначены только для рынка Казахстана, на экспорт их не поставляют.
Напомним, массовые модели Chevy покинули российский рынок несколько лет назад. Сегодня американская марка представлена в РФ дорогими внедорожником Tahoe, спорткарами Corvette и Camaro, а в апреле у нас начали принимать заказы на большой кроссовер Traverse.
Впрочем, недорогие автомобили Chevrolet все же можно купить в России, правда, в дорестайлинговом виде или и вовсе предыдущих поколений — их продают под брендом Ravon, который пришел на смену марке Uz-Daewoo (машины производят в Узбекистане). Кстати, скоро Равон покажет свой первый кроссовер — его премьера состоится в конце августа на Московском автосалоне. Подробностей о вседорожнике пока нет. Ожидается, что кроссом Ravon опять же окажется одна из моделей Chevrolet, «кандидаты» — Captiva или Tracker.
По материалам: www.kolesa.ru
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