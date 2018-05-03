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В Казахстане начали выпускать Chevrolet Tracker
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В Казахстане начали выпускать Chevrolet Tracker 

LiveCars.Ru 3 мая 2018
Фото: Chevrolet
Завод «Азия Авто» в Усть-Каменогорске начал выпускать обновлённый компактный «паркетник» Chevrolet Tracker. «Посвежевший» автомобиль поступит в продажу в «ближайшие дни» по минимальной цене от 5 601 000 тенге (порядка 1 062 000 рублей).
Стоит напомнить, что ранее завод «Азия Авто» в Усть-Каменогорске выпускал модель Chevrolet Tracker. Однако в 2015 году из-за снижения потребительского спроса предприятие свернуло производство автомобилей марки Chevrolet и Skoda.
В прошлом году компания вновь начала выпускать модели Chevrolet Aveo и Chevrolet Captiva, а также Skoda Rapid, Octavia и Superb. Причём в Казахстан вернулись обновлённые версии всех автомобилей. Теперь же в республике стартовал выпуск еще и рестайлингового «паркетника» Chevrolet Tracker.
Напомним, что в 2016 году в Северной Америке дебютировал обновлённый кросс Chevrolet Trax (под таким названием в США продаётся модель Chevrolet Tracker). Автомобиль получил пересмотренную радиаторную решётку и модифицированную светотехнику, а также усовершенствованный салон.
В Казахстане обновлённый компактный кроссовер Chevrolet Tracker локальной сборки предложат с двигателями объёмом 1,4 и 1,8 литра. Мощность обоих моторов составляет 140 лошадиных сил. Трансмиссия — 5МКП или 6АКП. Тип привода — передний или полный.
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