В Казахстане начали выпускать Chevrolet Tracker

Завод «Азия Авто» в Усть-Каменогорске начал выпускать обновлённый компактный «паркетник» Chevrolet Tracker . «Посвежевший» автомобиль поступит в продажу в «ближайшие дни» по минимальной цене от 5 601 000 тенге (порядка 1 062 000 рублей).

Стоит напомнить, что ранее завод «Азия Авто» в Усть-Каменогорске выпускал модель Chevrolet Tracker. Однако в 2015 году из-за снижения потребительского спроса предприятие свернуло производство автомобилей марки Chevrolet и Skoda

Напомним, что в 2016 году в Северной Америке дебютировал обновлённый кросс Chevrolet Trax (под таким названием в США продаётся модель Chevrolet Tracker). Автомобиль получил пересмотренную радиаторную решётку и модифицированную светотехнику, а также усовершенствованный салон.

В Казахстане обновлённый компактный кроссовер Chevrolet Tracker локальной сборки предложат с двигателями объёмом 1,4 и 1,8 литра. Мощность обоих моторов составляет 140 лошадиных сил. Трансмиссия — 5МКП или 6АКП. Тип привода — передний или полный.