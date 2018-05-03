Европа ждет новый BMW 6 Gran Turismo

В ближайшее время ожидается появление на европейском континенте BMW 6 Gran Turismo с модификацией 620 id.

Первые представители BMW 6, появившиеся в прошлом году, имели индексы 630i и 640i, применимые к бензиновым моторам V6. Дальше на рынок была предложена линейка 630 и 640 с приставкой d, которая принадлежала к поколению турбодизелей.

Нынешний образец BMW 6 позиционируется как 640id, что подразумевает изменение конструкции силового устройства. На данном автомобиле установят двигатель в 4 цилиндра, имеющим объем в два литра и мощность 190 лошадиных сил.

Параметр скорости в 100 километров должен быть достигнут за 10.9 секунды. Максимальное же ускорение составит 220 километров в час.

По массе автомобиль приближается к 1 800 килограммам. Сюда входит коробка передач (автоматическая) в 8 ступеней, допускающее свое распространение на вариант с полным приводом.

Пока неизвестно, сколько по цене обойдется владельцу предлагаемая новинка. По прогнозам стоимость будет колебаться в пределах 50-60 тысяч евро.