Ещё
Европа ждет новый BMW 6 Gran Turismo
Далее:
Читайте также:
Ещё

Европа ждет новый BMW 6 Gran Turismo 

Car.ru 22 минуты назад
Фото: Car.ru
В ближайшее время ожидается появление на европейском континенте BMW 6 Gran Turismo с модификацией 620 id.
Первые представители BMW 6, появившиеся в прошлом году, имели индексы 630i и 640i, применимые к бензиновым моторам V6. Дальше на рынок была предложена линейка 630 и 640 с приставкой d, которая принадлежала к поколению турбодизелей.
Нынешний образец BMW 6 позиционируется как 640id, что подразумевает изменение конструкции силового устройства. На данном автомобиле установят двигатель в 4 цилиндра, имеющим объем в два литра и мощность 190 лошадиных сил.
Параметр скорости в 100 километров должен быть достигнут за 10.9 секунды. Максимальное же ускорение составит 220 километров в час.
По массе автомобиль приближается к 1 800 килограммам. Сюда входит коробка передач (автоматическая) в 8 ступеней, допускающее свое распространение на вариант с полным приводом.
Пока неизвестно, сколько по цене обойдется владельцу предлагаемая новинка. По прогнозам стоимость будет колебаться в пределах 50-60 тысяч евро.
Car.ru: последние новости
Новый BMW X3 тестируют в Мюнхене Fiat 500X Blue Sky Edition: крошечный кроссовер стал несколько роскошнее Стартовали продажи свежей версии Hyundai i20 Active
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Skoda Kodiaq резко подешевел
Не так ехал: россияне в центре Киева избили депутата Рады361
«Мост глупости» калечит машины7
В РФ создадут «Автонет» для слежки за водителями
УАЗ Patriot сгорел со стыда
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:40
С-300 протаранил полицейскую машину в Москве
ДТП
01:34
ДТП с 50 машинами попало на видео
ДТП
00:19
В Краснодаре мотоциклист протаранил машину
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
ДТП
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:34
Отменим «вафельные» штрафы
Автоновости
03:00
«Штрафовать будет легче»: новую разметку прописали в ПДД
ПДД Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение