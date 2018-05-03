В России началось производство Citroen SpaceTourer и Peugeot Traveller 

В конце апреля на заводе «ПСМА Рус» в Калуге произошел запуск производства по полному циклу пассажирских микроавтобусов Citroen SpaceTourer и Peugeot Traveller.
Помимо двухлитрового дизельного двигателя мощностью 150 л.с., работающим в паре с 6-ти ступенчатой автоматической трансмиссией предлагается 1.6 — литровый HDi (95 л.с.) с механической трансмиссией.
В стартовой комплектации владельцу предложат двухзонный климат-контроль, два ряда трансформирующихся съёмных сидений, аудиосистему с 8ю динамиками, задние датчики парковки и руль с управлением аудио системой отделанный кожей.
Стартовая стоимость моделей составляет 1 999 900 рублей.
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