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Один из семи среднемоторных RUF CTR3 Clubsport пустят с молотка
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Один из семи среднемоторных RUF CTR3 Clubsport пустят с молотка 

Motor.ru 23 минуты назад
Фото: Motor.ru
На майских торгах в Монако аукционный дом Sotheby’s выставит один из семи среднемоторных суперкаров RUF CTR3 Clubsport. Автомобиль, который экспонировался на прошедшем Женевском автосалоне, оценили в 800-900 тысяч евро (61,1-68,8 миллиона рублей).
Несмотря на внешнюю схожесть с Porsche 911, в основе RUF CTR3 Clubsport лежит собственная платформа, разработанная в сотрудничестве с компанией Multimatic. Эта канадская фирма, в частно, занимается постройкой гоночных и дорожных модификаций суперкара Ford GT. Передняя подвеска — стойки Макферсон — позаимствована у Porsche 997, задняя «многорычажка» спроектирована силами RUF.
Сразу за сиденьями RUF CTR3 Clubsport установлен 3,8-литровый оппозитный двигатель, укомплектованный парой турбонагнетателей KKK. Отдача агрегата составляет 777 лошадиных сил и 980 Нм крутящего момента. Коробка — семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями.
С нуля до «сотни» суперкар способен разгоняться за 3,2 секунды, его максимальная скорость составляет 380 километров в час.
Архитектурой салона RUF CTR3 Clubsport отчасти повторяет 911-й. Однако у суперкара собственные колодцы приборов, кожанные сиденья с углепластиковым каркасом и центральный тоннель.
Последней разработкой RUF, дебютировавшей на моторшоу в Женеве, стало карбоновое купе SCR. Новинку построили на собственной «тележке» с pushrod-подвеской и оснастили 4,0-литровым «оппозитником» мощность 510 сил и 470 Нм момента. При этом заднеприводному суперкару, способному разгоняться до 320 километров в час, не полагается никаких электронных систем безопасности.
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