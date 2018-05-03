Один из семи среднемоторных RUF CTR3 Clubsport пустят с молотка

На майских торгах в Монако аукционный дом Sotheby’s выставит один из семи среднемоторных суперкаров RUF CTR3 Clubsport. Автомобиль, который экспонировался на прошедшем Женевском автосалоне, оценили в 800-900 тысяч евро (61,1-68,8 миллиона рублей).

Несмотря на внешнюю схожесть с Porsche 911 , в основе RUF CTR3 Clubsport лежит собственная платформа, разработанная в сотрудничестве с компанией Multimatic. Эта канадская фирма, в частно, занимается постройкой гоночных и дорожных модификаций суперкара Ford GT . Передняя подвеска — стойки Макферсон — позаимствована у Porsche 997, задняя «многорычажка» спроектирована силами RUF.

Сразу за сиденьями RUF CTR3 Clubsport установлен 3,8-литровый оппозитный двигатель, укомплектованный парой турбонагнетателей KKK. Отдача агрегата составляет 777 лошадиных сил и 980 Нм крутящего момента. Коробка — семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями.

С нуля до «сотни» суперкар способен разгоняться за 3,2 секунды, его максимальная скорость составляет 380 километров в час.

Архитектурой салона RUF CTR3 Clubsport отчасти повторяет 911-й. Однако у суперкара собственные колодцы приборов, кожанные сиденья с углепластиковым каркасом и центральный тоннель.

Последней разработкой RUF, дебютировавшей на моторшоу в Женеве, стало карбоновое купе SCR. Новинку построили на собственной «тележке» с pushrod-подвеской и оснастили 4,0-литровым «оппозитником» мощность 510 сил и 470 Нм момента. При этом заднеприводному суперкару, способному разгоняться до 320 километров в час, не полагается никаких электронных систем безопасности.