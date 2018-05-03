Компактный Mercedes-Benz замечен в Лос-Анджелесе

Несколько прототипов от Mercedes-Benz были замечены в международном аэропорту Лос-Анджелеса.

Первый автомобиль — новый B-Class, который, как ожидается, будет представлен на Парижском автосалоне этой осенью. Модель имеет внушительный слой камуфляжа, но предыдущие шпионские снимки показали, что Mercedes-Benz сохранит привычную форму и получит более «гладкий» экстерьер.

Продажи нынешнего B-Class с 2012 года упали практически на 50 процентов, однако менеджер по продажам и маркетингу Mercedes-Benz Бритта Зегер недавно заявила, что компания не планирует завершать выпуск модели, поскольку та находится в «подающем надежды сегменте». Остается неясным, изменит ли уровень продаж предстоящий автомобиль, который получит улучшенный интерьер, во многом напоминающий A-Class.

Что касается оставшегося автомобиля, пока трудно понять, что это за модификация. Предположительно, запечатлен GLB, предыдущие прототипы которого имели похожий камуфляж. Отмечается, в основу B-Class и GLB ляжет платформа MFA2, недавно дебютировавшая на новом A-Class. Линейка двигателей остается прежней и будет включать 1,3-литровый четырехцилиндровый двигатель (163 лошадиные силы и 250 Нм крутящего момента), 2,0-литровый с турбонаддувом (224 лошадиные силы и 350 Нм крутящего момента), а также 1,5-литровый дизельный агрегат, производящий 116 лошадиных сил и 260 Нм крутящего момента.