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Всего 3 SKODA KODIAQ на уникальных условиях
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Всего 3 SKODA KODIAQ на уникальных условиях 

Wroom.ru 32 минуты назад
Фото: Wroom.ru
Эффектный дизайн, просторный салон, великолепная функциональность, набор самых современных электронных ассистирующих систем и инновационных сетевых возможностей. Всё это — в одном автомобиле SKODA KODIAQ.
Полный привод с интеллектуальным управлением и большой дорожный просвет позволяют новому SKODA KODIAQ чувствовать себя в своей стихии везде, даже на бездорожье. Отличная управляемость обеспечивается подключаемым внедорожным режимом, который адаптирует работу ходовой части, двигателя и тормозной системы к сложному рельефу. ​
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