Всего 3 SKODA KODIAQ на уникальных условиях

Эффектный дизайн, просторный салон, великолепная функциональность, набор самых современных электронных ассистирующих систем и инновационных сетевых возможностей. Всё это — в одном автомобиле SKODA KODIAQ

Полный привод с интеллектуальным управлением и большой дорожный просвет позволяют новому SKODA KODIAQ чувствовать себя в своей стихии везде, даже на бездорожье. Отличная управляемость обеспечивается подключаемым внедорожным режимом, который адаптирует работу ходовой части, двигателя и тормозной системы к сложному рельефу. ​

Всего 3 автомобиля на уникальных условиях в Атлант-М Тушино.

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Атлант-М Тушино

Официальный дилер SKODA

Тел. : +7 (495) 780-9-780 Адрес: Москва, Строительный проезд, 7А, корп. 11 www.atlant-motors.ru