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FAW объявил цены на новый кросс-универсал Junpai CX65
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FAW объявил цены на новый кросс-универсал Junpai CX65 

Car.ru 43 минуты назад
Фото: Car.ru
Автохолдинг FAW опубликовал предварительный прайс-лист на «кроссовер» Junpai CX65, который разработан на базе Volkswagen Jetta II-го поколения.
Заметим, что дизайн внешнего вида новой машины создали специалисты студии ItalDesign, владельцем которой является Volkswagen. Размеры Junpai CX65 довольно схожие с донором: 4596 х 1785 х 1525 мм, колесная база составляет 2610 мм.
Новой кросс-универсал наградили внедорожным пластиковым обвесом, расширителями колёсных арок, увеличенным клиренсом и серебристыми накладками на бамперах. Если сложить сиденья последнего ряда, то объем багажного отделения будет равен 1 506 литров.
Интерьер «кросса» сделан в стиле моделей немецкого производителя. Здесь видны те же правильные формы и обдуманная эргономика.
В моторном отсеке CX65 стоит 1,5-литровый силовой агрегат с отдачей 113 л.с. Сочетается с ним 5-скоростная механика или 6-ступенчатый робот. Тип привода только передний.
Минимальная стоимость новые модели будет начинаться от 70 000 юаней (685 тыс. руб.), а самая дорогая версия обойдётся клиентам в 90 000 юаней (881 тыс. руб.).
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