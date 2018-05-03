FAW объявил цены на новый кросс-универсал Junpai CX65

Заметим, что дизайн внешнего вида новой машины создали специалисты студии ItalDesign, владельцем которой является Volkswagen. Размеры Junpai CX65 довольно схожие с донором: 4596 х 1785 х 1525 мм, колесная база составляет 2610 мм.

Новой кросс-универсал наградили внедорожным пластиковым обвесом, расширителями колёсных арок, увеличенным клиренсом и серебристыми накладками на бамперах. Если сложить сиденья последнего ряда, то объем багажного отделения будет равен 1 506 литров.

Интерьер «кросса» сделан в стиле моделей немецкого производителя. Здесь видны те же правильные формы и обдуманная эргономика.

В моторном отсеке CX65 стоит 1,5-литровый силовой агрегат с отдачей 113 л.с. Сочетается с ним 5-скоростная механика или 6-ступенчатый робот. Тип привода только передний.

Минимальная стоимость новые модели будет начинаться от 70 000 юаней (685 тыс. руб.), а самая дорогая версия обойдётся клиентам в 90 000 юаней (881 тыс. руб.).