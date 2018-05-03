Классическая «Нива» снова обновится. Машину покажут в августе этого года

Появилась неподтвержденная информация о новинках АвтоВАЗа на 2018 год. Кроме обновленной «Гранты» и приподнятого хэтчбека " Лада XRAY Кросс" компания представит рестайлинговый вариант классического внедорожника «Лада 4х4».

Автомобиль будет показан в последних числах августа на Московском автосалоне. Подробной информации о машине пока нет, но, по некоторым данным, внедорожник сменит интерьер и получит обновленную климатическую систему. Возможно, будет подкорректирован и внешний вид «Нивы». Выпуск модернизированной версии внедорожника стартует в 2019 году.