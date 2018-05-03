Названия Ford Maverick и Timberline могут получить будущие внедорожники

Ford зарегистрировал сразу два наименования Maverick и Timberline, которые в будущем могут использоваться для моделей внедорожников.

Американский производитель первоначально подал заявку на товарный знак Maverick, предназначенный для автомобилей, еще в декабре 2016 года. Однако до сих пор Ford не представляет любой официальной информации о том, какое транспортное средство может получить наименование Maverick.

Новые имена идеально подходят для «квадратного» и прочного внедорожника. Кроме того, Ford может использовать название Timberline для обозначения определенного уровня отделки салона для одной из своих будущих моделей. В ответ на публикацию о появления значков Maverick и Timberline представитель Ford Майк Левин сказал, что регистрация товарных знаков является «нормальным ходом бизнеса» и в настоящее время производитель не планирует объявлять о новых автомобилях.

Напоминаем, ранее американская корпорация заявила о намерениях сократить линейку моделей в Соединённых Штатах, оставив только несколько машин, включая Mustang и Focus Active.