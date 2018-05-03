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BMW M5 Competition: официальные характеристики
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BMW M5 Competition: официальные характеристики 

Motor.ru 23 минуты назад
Фото: Motor.ru
Компания BMW опубликовала официальные характеристики BMW M5 в версии Competition. Полноприводный спортседан с 625-сильным турбомотором сможет разогнаться до «сотни» за 3,3 секунды.
Скорое появление у спортседана BMW M5 особо мощной версии Competition уже давно было секретом Полишинеля: такие слухи дошли до нас еще минувшей зимой. Но теперь они получили официальное подтверждение: характеристики такой машины размещены на немецком сайте BMW.
Как и предполагалось, мощность турбомотора V8 4.4 повышена с 600 до 625 л.с. При этом максимальный крутящий момент так и остался на уровне 750 Нм.
Форсированный мотор позволяет суперседану набрать «сотню» за 3,3 секунды и преодолеть отметку 200 километров в час за 10,8 секунды. Обычный BMW M5 проделывает эти упражнения за 3,4 и 11,1 секунды соответственно. А вот максимальная скорость не изменилась, и обусловлена электронным ограничителем: при заказе опции M Driver's package она составит 305 километров в час.
Все «эмки» в версии Competition получат 20-дюймовые легкосплавные колеса модели M 789, с раздвоенными в форме буквы «Y» спицами. Еще одной отличительной особенностью будет черное антикрыло на крышке багажника.
На этом официальная информация заканчивается, но есть еще кое-какие данные от покупателей, уже успевших заказать себе такие машины у дилеров. Говорят, что BMW M5 Competition получит более громкую выхлопную систему и подвеску с измененными калибровками (уменьшенным клиренсом и повышенной жесткостью). Кроме того, стоит ждать более богатую комплектацию — например, все машины получат опциональную аудиосистему Bowers & Wilkins.
Предположительно, официальный дебют BMW M5 Competition состоится восьмого мая, в июле стартует производство, а в сентябре покупатели получат первые машины.
Цены на обычный BMW M5 в России начинаются от 6 700 000 рублей.
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