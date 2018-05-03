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Peugeot 508 нового поколения готов к демонстрации
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Peugeot 508 нового поколения готов к демонстрации 

Car.ru 12 минут назад
Фото: Car.ru
Peugeot 508 в ином варианте исполнения могут представить на Парижском автосалоне.
На сей раз это будет новый вариант, отличающийся от Peugeot 508 SW. Для нового поколения значительно улучшена грузоподъемность благодаря продуманной системе трансформации задних сидений.
Грузоподъемность также важна. Она на этой модели может варьироваться от 487 до 1537 литров без ущерба для характеристик.
Наверняка на машине появится оптимальный вариант мотора с емкостью в 1.6 литра. При этом его конфигурация может зависеть от характера используемого топлива (бензин или дизель).
В зависимости от этого машина сможет выдавать емкость до 217 лошадиных сил, однако, это еще не предел. В перспективе ожидают появление варианта с 280 лошадиными силами при таком же объеме двигателя.
Вполне вероятно, что новый представитель Peugeot 508 будет дебютировать на нынешнем автосалоне в Париже. Он пройдет, ориентировочно, в сентябре-октябре текущего года.
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