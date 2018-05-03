LADA 4x4 теперь продается в Тунисе

АвтоВАЗ открыл старт продаж внедорожника 4х4 в Тунисе, об этом сообщил пресс— центр компании.

Nissan и Продажу российского внедорожника осуществляет дилер Artes, который уже ведет продажи марок Mitsubishi Renault . Центр располагается в столице Туниса и имеет аналогичное название. Российский автомобиль был представлен на шоу-руме и в настоящее время является самым дешевым внедорожником на территории странны. Средняя цена составляет 16 тыс. долларов, в России же такое авто стоит от 8800 долларов.

По сравнению с прошлым годом экспорт автомобилей за первый квартал, производимых компанией АвтоВАЗ, выросли на 25,1%.