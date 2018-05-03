Ещё
Китайцы показали новый кроссовер Hanteng, копию Jaguar
Далее:
Читайте также:
Ещё

Китайцы показали новый кроссовер Hanteng, копию Jaguar 

Auto.Today 1 час назад
Фото: Auto.Today
Некоторые китайские компании, глядя на современные транспортные средства, включая Ford F-150 Raptor и Mercedes-Benz GLA, просто не могут устоять перед соблазном скопировать модель.
Zotye — один из таких производителей, представивший «китайскую» версию Porsche Macan, и теперь её собрат Hanteng планирует презентовать внедорожник, во многом напоминающий Jaguar F-Pace. Первые официальные изображения, которые активно появляются на многих местных сайтах, демонстрируют автомобиль очень похожий на F-Pace с надписью «Hanteng», расположившейся на крышке багажного отсека, между тонкими задними фонарями.
Слишком рано говорить о деталях, но средства массовой информации предполагают, что производственная модель дебютирует на десятидневном автосалоне в Чэнду, который будет открыт уже 7 сентября.
Напоминаем, компания Hanteng присутствовала на автосалоне в Пекине еще с одним «клоном» Jaguar, изображенным ниже. Автомобиль, названный Hanteng EV, представил собой производственную концепцию, которая в конечном варианте получит как версию с нулевым уровнем выбросов, так и вариант, оснащенный бензиновым двигателем.
Auto.Today: последние новости
Названия Ford Maverick и Timberline могут получить будущие внедорожники Серийный Volkswagen Tiguan Coupe пойдет в серию в следующем году Toyota вкладывает 170 миллионов долларов в разработку нового Corolla
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дорога на море: в мае стоим, в июне едем1
Не так ехал: россияне в центре Киева избили депутата Рады362
Skoda Kodiaq резко подешевел
Новый Peugeot 508 готов к демонстрации
В Подмосковье произошло массовое ДТП
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:40
С-300 протаранил полицейскую машину в Москве
ДТП
01:34
ДТП с 50 машинами попало на видео
ДТП
00:19
В Краснодаре мотоциклист протаранил машину
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
ДТП
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:34
Отменим «вафельные» штрафы
Автоновости
03:00
«Штрафовать будет легче»: новую разметку прописали в ПДД
ПДД Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение