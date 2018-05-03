Китайцы показали новый кроссовер Hanteng, копию Jaguar

Некоторые китайские компании, глядя на современные транспортные средства, включая Ford F-150 Raptor и Mercedes-Benz GLA, просто не могут устоять перед соблазном скопировать модель.

Zotye — один из таких производителей, представивший «китайскую» версию Porsche Macan , и теперь её собрат Hanteng планирует презентовать внедорожник, во многом напоминающий Jaguar F-Pace . Первые официальные изображения, которые активно появляются на многих местных сайтах, демонстрируют автомобиль очень похожий на F-Pace с надписью «Hanteng», расположившейся на крышке багажного отсека, между тонкими задними фонарями.

Слишком рано говорить о деталях, но средства массовой информации предполагают, что производственная модель дебютирует на десятидневном автосалоне в Чэнду, который будет открыт уже 7 сентября.

Напоминаем, компания Hanteng присутствовала на автосалоне в Пекине еще с одним «клоном» Jaguar, изображенным ниже. Автомобиль, названный Hanteng EV, представил собой производственную концепцию, которая в конечном варианте получит как версию с нулевым уровнем выбросов, так и вариант, оснащенный бензиновым двигателем.