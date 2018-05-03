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Ford пытается реанимировать продажи компактвэна C-Max с помощью спецверсии
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Ford пытается реанимировать продажи компактвэна C-Max с помощью спецверсии 

Карельские вести 49 минут назад
Фото: Карельские вести
На европейский рынок выходит «оспортивленный» пятиместный вэн Ford. У модели освежили дизайн экстерьера.
Новую версию C-Max назвали Sport. От стандартной модели этот вариант исполнения отличается радиаторной решеткой с рисунком в виде сот и окрашенным в цвет кузова пластиковым обвесом. Крыша и корпуса наружных зеркал «спортсмена» выполнены в черном, в темных тонах оформили и салон. Также C-Max Sport получил 17-дюймовые диски нового дизайна (за доплату доступны 18-дюймовые), на багажной двери — увеличенный спойлер.
В список оборудования новинки вошли: сиденья с развитой боковой поддержкой, кнопка запуска двигателя, обогрев боковых зеркал, датчики дождя и света, парктроник, мультимедийная система Sync 3 с тачскрином, система бесконтактного открывания багажника.
Моторы — те же, что и у обычной модели. В Европе Ford C-Max предлагается с бензиновыми «турботройкой» 1.0 EcoBoost (100 или 125 л.с., с возможностью деактивации одного цилиндра на малых нагрузках) и 1.5 EcoBoost (150 л.с.), дизелями 1.5 TDCi (95 или 120 л.с.) и 2.0 TDCi (150 л.с.). Базовый двигатель сочетается с шестиступенчатой «механикой», для остальных моторов еще предусмотрен «автомат».
Европейские дилеры уже принимают заказы на C-Max Sport. В Нидерландах, например, новинка стоит от 30 620 евро, что в пересчете на наши деньги составляет около 2 326 000 рублей по актуальному курсу. Цена стандартного C-Max в этой стране начинается с отметки в 24 195 евро — это около 1 838 000 рублей.
В Старом свете продажи компактвэна Ford падают. Так, в 2017-м в Европе было реализовано 68 019 автомобилей C-Max и Grand C-Max (семиместная версия), что на 16,8% меньше, чем годом ранее. Для сравнения, компактвэны Citroen C4 Picasso/Grand C4 Picasso в 2017-м разошлись по Европе тиражом в 99 254 экземпляра (-6,6%), а объем продаж Renault Scenic/Grand Scenic в минувшем году составил 106 415 единиц (+34,2%).
Кстати, год назад «оспортивленный» вариант появился и у минивэна Ford S-Max.
В России вэны американской марки уже давно не продают, у нас такие модели спросом практически не пользуются. На нашем рынке последней премьерой Ford стал обновленный вседорожник Explorer.
По материалам: www.kolesa.ru
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