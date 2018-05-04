На рынок вывели «спортивную» версию Ford C-Max

Автохолдинг Ford привёз на рынок Европы новый вариант компактвэна C-Max, который назвали Sport.

Европейские дилеры уже начали прием заявок на новую модель.

В отличие от обычного компактвэна «спортивная» модель получила 17-дюймовые уникальные «катки», иную решетку радиатора, пластиковый обвес в цвет кузова, черные крышу и корпуса боковых зеркал и большой спойлер на двери багажника. Интерьер салона новинки выполнен в темных тонах.

В подкапотном пространстве Ford C-Max Sport стоят прежние двигатели. Речь идёт о бензиновом 1,0-литровом EcoBoost, производительность которого 100 или 125 л.с., 1,5-литровом 150-сильном EcoBoost и дизельных TDCi рабочим объемом 1,5 литра (95 или 120 л.с.) и двухлитровом (150 л.с.). В паре с ними трудиться 6-скоростная механика и АКПП.

Отметим, что цена нового автомобиля в европейских странах (например, в Нидерландах) начинается от 30 620 евро (2,3 млн рублей).