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Стали известны российские цены на Audi RS4 Avant
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Стали известны российские цены на Audi RS4 Avant 

Motor.ru 34 минуты назад
Фото: Motor.ru
В ходе яхтенного шоу в Сочи состоялась премьера Audi RS4. 450-сильный суперуниверсал стоит от 5 375 000 рублей.
Audi RS4 Avant — флагманское исполнение семейства A4. Он продолжает традицию мощных универсалов, заложенную Audi еще 25 лет назад с моделью RS2 Avant. Более того: как и RS2, новинка доступна исключительно с кузовом универсал — версии «седан» в принципе не предусмотрено!
Под капотом Audi RS 4 Avant — двигатель V6 2.9 с двумя турбинами мощностью 450 лошадиных сил. Он знаком нам по родственной модели RS5 и… по лифтбекам Porsche Panamera. С мотором сблокирована восьмиступенчатая автоматическая коробка передач традиционной гидромеханической конструкции.
С места до ста километров в час Audi RS4 разгоняется за 4,1 секунды. Максимальная скорость «сарая» ограничена электроникой на 250 километрах в час, но покупка пакета RS dynamic позволит сдвинуть ограничитель на 280 километров в час.
На сегодняшний день это единственный серьезно «заряженный» полноприводник в своем сегменте, и единственный универсал. А при цене от 5 375 000 рублей — еще и самый дорогой представитель своей категории. Заднеприводный Mercedes-AMG C 63 бывает в виде седана, купе и универсала, но в России доступны только машины с трехобъемными кузовами (от 4 770 000 рублей). Цены на заднеприводное купе BMW M4 начинаются от 4 680 000 рублей, а аналогичный седан BMW M3 у нас вообще не продается.
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