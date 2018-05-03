Названа дата премьеры нового Porsche, который бросит вызов BMW X6 

Официально дату премьеры нового Cayenne в кузове купе в компании пока не назвали, однако, по информации немецкого AutoBild, местом дебюта модели может стать Парижский автосалон, который пройдет осенью.
По предварительным данным, кросс-купе получит те же моторы и оснащение, что и обычный Cayenne. Отличие будет заключаться в форме кузова, которая станет более обтекаемой. Такой «Кайен» составит конкуренцию BMW X6, Mercedes-Benz GLE Coupe и будущему Audi Q8.
Напомним, продажи Porsche Cayenne последнего поколения стартовали в России в начале 2018 года. Кроссовер с базовым набором оборудования, 340-сильным мотором и 8-диапазонным «автоматом» стоит от пяти миллионов рублей, а за топовую версию с 550-сильным двигателем V8 с двойным турбонаддувом придется заплатить 9,8 млн