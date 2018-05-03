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Норвегия утратила лидерство в Европе по продажам гибридов и электромобилей
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Норвегия утратила лидерство в Европе по продажам гибридов и электромобилей 

Ведомости 43 минуты назад
Фото: Ведомости
В I квартале этого года лидером стала Германия с 17 574 проданных подзаряжаемых авто, причем за год этот показатель подскочил на 70%, пишет агентство со ссылкой на данные Ассоциации европейских автопроизводителей (АСЕА). Это признак изменения потребительских предпочтений после того, как об электрификации своих продуктовых линеек объявили Volkswagen, Daimler и BMW.
В целом по Европе продажи гибридов и электромобилей выросли на 41%, причем сектор подзаряжаемых гибридов рос быстрее (+47%) чем сектор «чистых» электромобилей (+35%). Норвегия, сохраняющая щедрые субсидии для покупателей электрических машин, осталась третьим рынком в мире для продукции Tesla после США и Китая. Всего в Европе в I квартале (по регистрациям) было продано почти 70 000 таких машин. Но в целом подзаряжаемые автомобили в первом квартале заняли 1,7% рынка Европы, а все автомобили на нетрадиционных источниках энергии (включая газовые и подзаряжаемые) — 6,5%.
Продажи дизельных машин упали на 17% в связи с «дизельгейтом», их долю заместили в основном бензиновые авто. Традиционные бензиновые автомобили заняли 55,5% рынка региона, дизельные — 37,9%.
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