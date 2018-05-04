13 компаний резко увеличили стоимость автомобилей. 

Курс рубля снизился, а вместе с ним возросли цены на автомобили.
По официальным данным изменения в стоимости автомобилей зафиксировали у 13 компаний.
Компания Renalut решила увеличить цену на целый модельный ряд, под изменения попали: Koleos, Kaptur, Duster, фиксируется подорожание на 4,5 процента.
Седан Logan увеличился в цене на 4 процента. Хэтчбэки Sandero, Sandero Stepway стали дорожен на 5 процентов.
Изменения коснулись и французской компании Citroen, стоимость на автомобилей данного бренда возросла примерно на 3,5 процента.
Если говорить про все остальные компании, то рост цен составил примерно около 3 процентов.
Ценовой рост был зафиксирован также у брендов Porsche, Hanal.