Land Rover обновил внедорожник Range Rover Velar

Британская компания Land Rover официально анонсировала старт продаж «обновлённого» внедорожника Range Rover Velar 2019 модельного года. Стильный автомобиль не изменился внешне, зато получил новые модификации и расширенный список оснащения.

До сих пор модель Range Rover Velar была доступна в шести версиях. Теперь же заинтересованные клиенты смогут выбирать из восьми модификаций. Новые версии автомобиля это: Velar D275 (275 л.с., 625 Нм) и Velar P340 (340 л.с., 450 Нм). Оба 6-цилиндровых мотора знакомы по другим версиям модели, но теперь они стали чуть менее мощными.

Помимо всего прочего, модернизированный внедорожник Range Rover Velar 2019 модельного года с бензиновыми моторами получил топливный бак увеличенного размера — 82 литра. До сих пор такие машины оснащались 63-литровым топливным баком.

Также машины с бензиновыми силовыми агрегатами для европейского рынка получили сажевые фильтры, что должно уменьшить выброс вредных веществ. Кроме этого «младшие» версии с «четверками» Ingenium (D240 и P300) теперь могут быть оснащены пневматической подвеской.

Также внедорожник Range Rover Velar 2019 модельного года получил адаптивный круиз-контроль с продвинутым помощником рулевого управления, использующим функции системы удержания в пределах полосы движения.

Помимо этого системы регулировок ездовых характеристик Adaptive Dynamics и ткань Kvadrat для обивки сидений стали доступны для большего количества версий. В арсенале машин значится камера заднего вида, системы удержания в полосе и слежения за усталостью водителя, фронтальные сонары.

Модернизированный внедорожник Range Rover Velar 2019 модельного года поступит в продажу в России в конце лета текущего года. Известно, что в нашей стране будут продаваться версии с новыми моторами.