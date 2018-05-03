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Обновленный Range Rover Velar: больше моторов, шире оснащение
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Российские дети отправились в Берлин на "металлоломе"

Обновленный Range Rover Velar: больше моторов, шире оснащение 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Компания Jaguar Land Rover представила кроссовер Range Rover Velar 2019 модельного года, который получил обновленную линейку двигателей и расширенное оснащение. Известны и даты страта новинки в России.
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