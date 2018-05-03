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Названа дата выхода на рынок спортивного кроссовера Domy X7S от Zotyе
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Названа дата выхода на рынок спортивного кроссовера Domy X7S от Zotyе 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Автохолдинг Zotye определился с датой начала продаж нового спортивного паркетника Domy X7S.
Новый автомобиль приедет в дилерские салоны КНР в конце этого месяца.
Отметим, что авто разработано на основе кросс-купе Zotye X7, которое является клоном прототипа Volkswagen Cross Coupe GTE, продемонстрированного миру в 2015 году. Внешний вид спортивного кросса Domy X7S существенно отличается от концепта и больше похож на премиальные внедорожники от Lexus.
Новый паркетник наградили большой решеткой радиатора, оригинальными фарами головного света на LED-элементах, иными бамперами и модернизированными светодиодными задними фонарями в виде моноблока.
Пока новый кросс будет предлагаться с единственным турбодвижком объёмом 2,0 литра, производительность которого 190 л.с. В тандеме с ним работает 8-диапазонная роботизированная КПП. Тип привода будет лишь передним.
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