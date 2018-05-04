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Mini работает над второй полностью электрической моделью
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Mini работает над второй полностью электрической моделью 

Auto.Today 1 час назад
Фото: Auto.Today
Компания Mini планирует создать второй полностью электрический автомобиль, предназначающийся для китайского рынка.
Auto Express сообщает, что британская марка разработает модель с местным совместным предприятием Great Wall Motors. Решение о создании электрического автомобиля специально для Китая возникло после того, как производитель пришел к выводу, что не сможет экспортировать предстоящий трехдверный Mini E для китайских клиентов. Все дело в том, что его аккумуляторная батарея поставляется от BMW Group и не является частью местного производства.
Новинка от Mini представит собой совершенно новый автомобиль, созданный с учетом потребностей и предпочтений целевой аудитории. Электрическая модель выйдет на производственные линии в следующем году на заводе компании в Великобритании. Как уже упоминалось, аккумуляторы будут поставляться немецким производителем BMW со специального предприятия в Баварии.
Ожидается, что к 2025 году электрические и электрифицированные транспортные средства составят 15-25 процентов общих продаж BMW Group.
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