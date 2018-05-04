Mini работает над второй полностью электрической моделью

Компания Mini планирует создать второй полностью электрический автомобиль, предназначающийся для китайского рынка.

Auto Express сообщает, что британская марка разработает модель с местным совместным предприятием Great Wall Motors. Решение о создании электрического автомобиля специально для Китая возникло после того, как производитель пришел к выводу, что не сможет экспортировать предстоящий трехдверный Mini E для китайских клиентов. Все дело в том, что его аккумуляторная батарея поставляется от BMW Group и не является частью местного производства.

Новинка от Mini представит собой совершенно новый автомобиль, созданный с учетом потребностей и предпочтений целевой аудитории. Электрическая модель выйдет на производственные линии в следующем году на заводе компании в Великобритании. Как уже упоминалось, аккумуляторы будут поставляться немецким производителем BMW со специального предприятия в Баварии.

Ожидается, что к 2025 году электрические и электрифицированные транспортные средства составят 15-25 процентов общих продаж BMW Group.